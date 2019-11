Zwrot ws. braku zaproszenia dla Antoniego Macierewicza. "To pomyłka"

Marszałek senior Senatu nowej kadencji Barbara Borys-Damięcka tłumaczy się z niezręczności. Polityk złamała zwyczaj i nie zaprosiła na pierwsze posiedzenie Senatu marszałka seniora nowego Sejmu Antoniego Macierewicza. - Zostałam wprowadzona w błąd - twierdzi.

Borys-Damięcka szybko odniosła się do sprawy. Przyznała, że doszło do zgrzytu - podał portal polsatnews.pl. - Zostałam wprowadzona w błąd, że nie zaprasza się marszałka seniora Sejmu, natomiast zaprasza się marszałka kończącej się kadencji. Kiedy to sprawdziliśmy i okazało się, że tradycja stanowi inaczej, ta pomyłka została naprawiona, a zaproszenie wysłane - zapewniła.