Zwrócili uwagę na podpis Kosiniaka-Kamysza. Fala komentarzy ws. umowy koalicyjnej

Politycy Prawa i Sprawiedliwości patrzą na umowę bardzo krytycznie. "Szybki rzut oka na podpisaną umowę i od razu pojawiają się pytania do Platformy Obywatelskiej o ich złożone obietnice. Czy w 2024 zrealizujecie obiecane: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 tysięcy złotych? podwyżki dla nauczycieli w wysokości 30%? podwyżki dla pozostałych pracowników budżetówki w wysokości 20%? Czy ktoś z Waszych koalicjantów zablokował te propozycje? Czy sami to usunęliście? Przecież to był Wasz program" - dopytuje rzecznik prasowy rządu Mateusza Morawieckiego.