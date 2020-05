Zwolnienie z ZUS. Komu przysługuje? Jakie warunki zwolnienia z ZUS?

Tarcza antykryzysowa to specjalna ustawa, która ma pozwolić walczyć polskim przedsiębiorcom z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. Prawo zezwala na zwolnienie z płacenia składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma to pomóc najmniejszym firmom przetrwać trudny czas.