Zwłoki mężczyzny w pobliżu granicy z Białorusią

Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci tej osoby będzie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. Kilka dni temu wszczęła ona takie postępowanie dotyczące mężczyzny, którego zwłoki znaleziono we wtorek wieczorem na podmokłym terenie w Puszczy Białowieskiej, kilka kilometrów od miejscowości Kosy Most i Janowo. Zmarły miał ok. 30-40 lat, nie było przy nim dokumentów tożsamości.