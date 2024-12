Zwłoki małżeństwa w hotelu. Media podają, co leżało obok ciał

W czwartek w pokoju hotelowym w centrum Zielonej Góry znaleziono ciała dwóch osób. Śledczy ujawnili, że to małżeństwo. Na razie są jedynie podejrzenia co do przyczyn ich śmierci. Trop ma wskazać dowód, o którym pisze "Fakt". Przy ofiarach miał leżeć bowiem list.