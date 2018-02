Zwłoki kobiety w Lublinie. Nieoficjalnie: była w ciąży

Kobieta, której zwłoki znaleziono w Lublinie, najprawdopodobniej była w ciąży. Policja złapała mężczyznę, który jest podejrzewany o jej zabójstwo.

We wtorek ok. godz. 6 rano w Lublinie znaleziono zwłoki kobiety. Ofiara to 41-letnia mieszkanka miasta.