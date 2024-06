Zwiększa się liczba żołnierzy w przesmyku suwalskim

Szeregowy Przemysław Cagan, który składał w sobotę przysięgę, powiedział do zebranych, że przysięga to dla każdego żołnierza moment, który zostanie zapamiętany na całe życie.

Dziennikarzom powiedział, że zdecydował się na wstąpienie do wojska polskiego z uwagi na to, co niedobrego dzieje się za naszą wschodnią granicą. - Zdecydowały o tym pobudki patriotyczne i to, że mamy niestabilne czasy - powiedział szeregowy Cagan. Podobnie mówili inni żołnierze.