Związek, który ma problem z każdym rządem. Najwięcej jest w nim bezpartyjnych prezydentów

Bez względu na przynależność polityczną swoich członków i opcję, która aktualnie jest u władzy, samorządowcy ze Związku Miast Polskich mówią jednym, często niemiłym dla ucha rządzących, głosem. Bo gdy trzeba działać na rzecz polskich miast, spory partyjne przestają mieć znacznie.

– Tylko raz w ciągu czteroletniej kadencji dyskutujemy o tym, kto z jakiej jest partii – podczas wyborów do Zarządu ZMP. Staramy się wówczas, aby każda z opcji była reprezentowana, aby była zachowana proporcja. I zapominamy o tej przynależności aż do kolejnych wyborów. Decyzje, które zapadają w ZMP nie są uwarunkowane politycznie – zapewnia Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

W Zarządzie ZMP reprezentowane są wszystkie siły polityczne, przy czym największą grupę stanowią bezpartyjni. Liczba członków poszczególnych frakcji jest proporcjonalna do tego, jaki uzyskały one wynik w ostatnich wyborach samorządowych w miastach członkowskich.

W ZMP działają samorządowcy z PO, PiS, PSL, SLD i lokalnych komitetów. Niezależenie od politycznej opcji w sprawach ważnych dla miast mówią jednym głosem, wchodząc w spór z praktycznie każdym rządem. Tak było w kwietniu 1991 roku w Warszawie (premierem był wówczas Jan Krzysztof Bielecki z KL-D), kiedy to w tzw. czarnej procesji samorządowcy zwracali uwagę na pogłębiający się kryzys w miastach. I we wrześniu 2012 roku (na czele rządu stał Donald Tusk – PO), kiedy w symbolicznym przemarszu z placu Trzech Krzyży na ul. Wiejską zanieśli do Sejmu podpisany przez 300 000 obywateli projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakładający m.in. zwiększenie ich udziału w PIT.