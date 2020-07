ZUS zaczyna znów kierować do sanatorium. Trzeba spełnić kilka warunków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 4 sierpnia wznawia kierowanie chorych na rehabilitację leczniczą. Niezbędne jest jednak spełnienie kilku warunków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił kierowanie do sanatorium

W związku z pandemią koronawirusa Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez kilkanaście tygodni zawiesił kierowanie chorych na turnusy rehabilitacyjne do sanatorium. Taką decyzję ZUS tłumaczył obawą o rozprzestrzenianie epidemii koronawirusa. Od 4 sierpnia to się zmieni. Będzie już można kierować się do siedziby ZUS po skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

W pierwszej kolejności skierowania na rehabilitację mogą spodziewać się osoby, którym kończy się świadczenie. Dostaną one wiadomość od ZUS. Jednak, aby pojechać na turnus rehabilitacyjny trzeba wykazać, że nie choruje się na COVID-19.

ZUS. Co zrobić, by dostać skierowanie do sanatorium?

Trzeba będzie spełnić kilka warunków, by otrzymać skierowanie z ZUS do sanatorium. - Osoby skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym, czyli na całodobowy pobyt w ośrodku dostaną z ZUS Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po jego otrzymaniu powinny skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje o wystawionym zleceniu na badanie, test w kierunku SARS-CoV-2 - wyjaśnia w rozmowie z portalem olsztyn.com.pl Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Wynik badania musi być negatywny, a wykonywany test jest bezpłatny. Trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Ośrodek telefonicznie poinformuje o wyniku testu.

Na rehabilitację należy zabrać ze sobą środki ochrony osobistej - rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Osoby, które przebywają na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

