ZUS przyłapał kandydata PiS. Nielegalnie pomagał Witek i Morawieckiemu

- Tak przedstawiany wizerunek radnego jest nieprawdziwy - napisali rajcy z Tychów w oficjalnym oświadczeniu. Dodali przy tym, że wedle ich wiedzy Marek Gołosz otrzymał z ZUS decyzję o odmowie prawa do zasiłku chorobowego za część września i kilka dni października ubiegłego roku. Zakład przypomniał radnemu, że "okresu zwolnienia lekarskiego nie można traktować jako urlopu wypoczynkowego" i wezwał go do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 7,8 tys. złotych.