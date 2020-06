ZUS. Polacy masowo uciekali na zwolnienia lekarskie. ZUS nie będzie wyciągał konsekwencji

ZUS. Ponad 3,3 miliona wyniosła w marcu tego roku liczba zarejestrowanych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. To wzrost o 36 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus. ZUS. Wzrost liczby zwolnień lekarskich (money.pl)