ZUS – kiedy poznamy wysokość składki zdrowotnej na 2019? GUS zabrał głos w sprawie, a przedsiębiorcy się niecierpliwią

ZUS – sprawdź, kiedy wreszcie poznamy wysokość składki zdrowotnej na 2019 rok i kiedy musimy ją zapłacić. GUS zabrał głos w sprawie, a przedsiębiorcy intensywnie szukają nowych informacji.

ZUS – wysokość składki zdrowotnej na 2019

Przedsiębiorcy intensywnie szukają informacji na temat wysokości składek ZUS, które będą musieli zapłacić w 2019 roku. Wiadomo, że w styczniu należy zapłacić również składki ZUS za grudzień 2018 (w starej wysokości). Koszty nowej wysokości składek ZUS będziemy musieli pokryć dopiero w lutym 2019, gdyż wówczas reguluje się zwyczajowo składki za styczeń. Od tego roku obowiązuje także nowa ulga – mały ZUS. Jest to obniżona wysokości składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona od wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku. Przypominamy, że chętni do skorzystania z tej ulgi należało zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wtorku 8 stycznia 2019. Jeżeli płatnicy spełnią określone warunku, mogą skorzystać z ulgi pół roku bez składek ZUS na start i dwuletniego okresu opłacania preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalności. Na zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych uzyskiwanych w ramach jej przychodów pozwala także działalność nierejestrowana.