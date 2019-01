Żukowo: tragiczny wypadek na Pomorzu. Droga krajowa nr 7 zablokowana

Do tragicznego w skutkach, czołowego zderzenia dwóch aut doszło na drodze krajowej nr 7 między Żukowem a Lniskami na Pomorzu. Dwie osoby nie żyją, jedna została przewieziona do szpitala. DK7 jest zablokowana w obu kierunkach.

W czwartek ok. godz. 11 dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo na drodze krajowej nr 7 w okolicach Żukowa (woj. pomorskie). W zdarzeniu brały udział trzy osoby. Dwie z nich zmarły na miejscu pomimo reanimacji, była to około 20-letnia kobieta i mężczyzna – podaje tvn24.pl.Trzeci z poszkodowanych, kierujący drugim pojazdem, został przewieziony do szpitala.