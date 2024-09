Zrobił zdjęcie policjantowi. Sąd zmiażdżył wniosek prokuratora

Lubelscy policjanci i urzędnicy nie mają z nim lekko. Seweryn Szczepaniak jest obywatelem, który często zgłasza zauważone nieprawidłowości. A to o nocnych wyścigach w centrum Lublina, a to o samochodach parkujących w niedozwolonych miejscach, czy deweloperze, który prowadzi uciążliwą dla sąsiadów budowę. Kiedyś, zastępując miejskie służby, posprzątał trawnik z pustych butelek po "małpkach" i piwach, a szkło zaniósł do ratusza.