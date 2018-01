Zostawiła niemowlę, które umarło z głodu. Wyrok: 6 lat więzienia

17-letnia Viktoria Kuznetsova zostawiła swoje 9-miesięczne dziecko zamknięte w pokoju i poszła imprezować... przez tydzień. Niemowlę zmarło z głodu.

Nastoletnia matka z Rostowa w Rosji, swoje działanie tłumaczyła tym, że dziecko nie dawało jej w nocy spać. Dlatego wsadziła je do wózka i zamknęła w pokoju, a sama poszła bawić się ze znajomymi. Imprezowanie trwało tydzień, dziewczyna miała w tym czasie krążyć między akademikami, gdzie bawiła się ze znajomymi ze szkoły. Wróciła do mieszkania tylko raz - by dać psu wody.