Zostawił do ładowania telefon w łóżku. Alarmujący wpis

Nie wiadomo, co doprowadziło do tej niebezpiecznej sytuacji. Zarówno ewentualna awaria baterii jak i samego telefonu mogą mieć fatalne konsekwencje. Równie niebezpieczne może być podłączenie do jednego gniazdka zbyt wielu urządzeń elektrycznych. Może wówczas dojść do przegrzania instalacji, co także może się skończyć pożarem.