Ładujesz telefon w nocy? Natychmiast przestań

Ładowanie smartfonów czy tabletów w nocy to praktyka, do której przyzwyczaiło się wiele osób. Wydaje się to wygodne i praktyczne - rano urządzenie jest w pełni naładowane i gotowe do użytku. Jednak eksperci ostrzegają, że takie postępowanie może być niebezpieczne. Jednak są powody, dlaczego nie powinniśmy ładować naszych urządzeń mobilnych w nocy.