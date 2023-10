"Zostaliśmy z niczym". Ormianie po upadku Karabachu muszą zacząć życie od zera

Jedno wiem na pewno. Kiedy emocje opadną, Ormianie powinni zrobić rachunek sumienia i zadać sobie najważniejsze pytanie: dlaczego doszło do tej katastrofy? Rozumiem, że jest to wielka polityka, są interesy Rosji, Zachodu, Turcji… Ale jeśli doszło jednak do sytuacji, w której wszyscy Ormianie musieli opuścić swoje domy w Karabachu, zawiedliśmy jako społeczeństwo. Możemy mieć pretensje tylko do siebie.