Została z niepełnosprawną córką. Poruszające słowa żony Konrada Gacy

Śmierć Konrada Gacy, popularnego przedsiębiorcy, trenera i promotora walki z otyłością, była zaskoczeniem. Po trzech miesiącach jego żona zdecydowała się porozmawiać z mediami. - Każdemu życzę takiego związku i takiej miłości. Nie rozdzieli nas śmierć - podkreśliła.



Patrycja Gaca po raz pierwszy po śmierci męża udzieliła telewizyjnego wywiadu. W rozmowie wyemitowanej w programie "Dzień dobry TVN" przyznała, że nie umie pogodzić się ze stratą. - Moje serce i mózg pracują w niezgodzie. Serce czuje, że Konrad jest cały czas przy nas, a mózg chyba jeszcze nie przetworzył tego, co się wydarzyło - powiedziała.

Choć została sama z córką, może liczyć na pomoc rodziny i przyjaciół. - Bardzo mocno się na niej opieram - podkreśliła. Nie jest jej łatwo, bo opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem. A to "opieka 24 godziny na dobę, trzeba mieć oczy dookoła głowy".

Co się stało?

Przypomnijmy, że Konrad Gaca zmarł 16 sierpnia. Śmierć nastąpiła z przyczyn chorobowych - na skutek pęknięcia tętniaka. Był silnym mężczyzną, nic nie zapowiadało tragedii. Rano, w dniu śmierci mówił, że "bierze go przeziębienie". To jego żona znalazła męża nieprzytomnego na kanapie i natychmiast wezwała pogotowie. Mimo reanimacji, nie udało się go uratować.