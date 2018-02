Zorganizowała koncert Natalii Przybysz. Krótko potem straciła pracę

Kamila Michalska, była już dyrektorka ośrodka kultury w Nadarzynie, nie chciała ulec naciskom organizacji pro-life i zorganizowała koncert Natalii Przybysz. Krótko potem została zwolniona z pracy.

Po koncercie, autor listu otwartego, zażądał opublikowania honorarium, jakie otrzymała Natalia Przybysz. Kamila Michalska odmówiła, tłumacząc decyzję klauzulą tajności umowy. Mieszkaniec poszedł do sądu. Ten nakazał dyrektorce ujawnienie kwoty, ponieważ została wypłacona ze środków publicznych. Michalska odwołała się od decyzji sądu. Do tej pory nie zapadł wyrok w tej sprawie.

"Kierowałam się wyłącznie kryterium artystycznym"

26 stycznia Kamila Michalska dostała wezwanie do urzędu, gdzie wręczono jej zwolnienie dyscyplinarne. - Bez żadnej rozmowy – opowiada. - Postanowiłam zabrać głos, bo nie zgadzam się na to, jak obecna władza lekką ręką niszczy i demontuje ważne ośrodki kulturalne – podkreśla.

"Jeśli pani dyrektor nie stosuje się do prawa, to musi liczyć się z konsekwencjami"

Portal tokfm.pl skontaktował się z komisarzem Nadarzyna. Dariusz Nowak odniósł się do sprawy zwolnienia byłej dyrektor: "Pani Redaktor, ani koncert Pani Natalii Przybysz, ani tym bardziej organizowany w NOK finał WOŚP nie mają i nie miały nic wspólnego z podjętą decyzją. Chciałbym temu kategorycznie zaprzeczyć i uciąć tego typu spekulacje. (…) Jeśli zatem Pani Dyrektor mimo upomnień sądu i kilku decyzjom Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie stosuje się do prawa, to musi liczyć się z tego konsekwencjami. I nie ma znaczenia to, z kim przedmiotowa umowa była zawierana, choć zdaję sobie sprawę, że akurat postać Pani Natalii Przybysz znakomicie wpisuje się tu w trwający spór światopoglądowy”.