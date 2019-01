Żona Romualda Dębskiego czule o mężu. "Jego telefon cały czas dzwoni, nie chcę go wyłączyć"

"Bez profesora nie byłoby mnie i mojego dziecka" - wdowa po prof. Romualdzie Dębskim słyszała to wielokrotnie. Po jego śmierci poznaje wiele takich historii. Jest przekonana, że krytycy męża, gdyby zobaczyli, jak pracuje, zmieniliby zdanie. - On w każdym widział bliską osobę - mówi.

- Pamiętam, jak pani, pani Magdo, przyszła do nas na oddział i od razu zaczęła pytać o aborcję. O to, jak to się robi, jak to wygląda. Chciałam panią razem z drzwiami wyrzucić - powiedziała dziennikarce Magdalenie Rigamonti w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Marzena Dębska. Wdowa po prof. Romualdzie Dębskim podkreśliła, że jej mąż opowiadał się za życiem.