Żona i córka pomagały dilerowi gwiazd. CBŚ podsłuchiwało ich rozmowy

Okazuje się, że słynny diler gwiazd Cezary P. do swojego procederu zaangażował również żonę Iwonę P. oraz córkę Patrycję. Obie panie usłyszały zarzuty pomocnictwa. Ze stenogramów podsłuchanych rozmów wynika, że doskonale wiedziały, czym zajmuje się gospodarz domu.

Ten niespełna 50 – letni mężczyzna, mieszkaniec warszawskiej Woli, niczym specjalnie się nie wyróżniał. No może, poza wypasionym, czarnym mercedesem ML. Z zawodu mechanik maszyn, pracował jako zaopatrzeniowec i zarabiał oficjalnie 2 tys. zł na rękę. Nie wiadomo, kto namówił go na dilerkę i kto za nim stoi – przed sądem Cezary P. milczy jak grób; wiadomo, że szybko orientuje się, że sprzedaż kokainy jest równoznaczna bajońskim zarobkom.

Jak ujawnia w swojej książce "Diler Gwiazd" autor Piotr Krysiak, najwięcej pracy Cezary P. ma w weekendy. Wtedy najwięcej osób imprezuje i potrzebuje chemicznych wzmacniaczy. Cezary P. nierzadko kładzie się spać w soboty ok. 7 rano i wstaje o 14. Rejon, w którym działa to najczęściej ulice w centrum stolicy: Mazowiecka, Nowogrodzka, Hoża. Pojawia się też pod konkretnymi klubami: Enklawa, Na Lato czy Platinium. Można u niego zamówić dwa rodzaje kokainy: lepszą za 500 złotych i gorszą za 300 złotych. Klient nasz pan…

W kwietniu 2016 roku, funkcjonariusze CBŚ zatrzymują na ul. Hożej Cezarego P. Jadą z nim do domu na warszawskiej Woli. W mieszkaniu znajdują ukryte narkotyki. Zastają też jego żonę Iwonę i córkę 23-letnią Patrycję. Zostają one zatrzymane i zawiezione na przesłuchanie. Szybko okazuje się, że wiedziały o przestępczym procederze gospodarza domu.

17 października 2015 r. Fragment policyjnych podsłuchów ( z książki „Diler Gwiazd” Piotra Krysiaka).

Iwona P. Halo Cezary P. Słuchaj. Rzucisz mi dwie takie płaskie? I.P Te duże? C.P. Te, te. No tam… W niebieskim na początku. Na niebieskim tym, po gumach I.P. Dobra C.P. No. Ja już jestem. Zaraz będę pod…

4 listopada 2015. Fragment policyjnych podsłuchów ( z książki „Diler Gwiazd” Piotra Krysiaka).

Iwona P. Halo Cezary P. Słuchaj, zniosłabyś mi tą czerwoną i fioletową? I.P. Kurde, Patrycja muszę powie…bo ja jestem w koszuli już C.P. A Patrycja sama jest? I.P. Dobra. A gdzie ty jesteś? Nie jest sama C.P. No ja już zaraz z tyłu podjadę I.P Czerwoną i jaką? C.P. Czerwoną I.P. No C.P. I fioletową I.P. Ale od podwórka podjedziesz? C.P. Tak I.P. Dobra. Na razie

Na przesłuchaniu, żona Cezarego P. opowiedziała prokuratorowi o procederze. – Mąż handluje narkotykami. Nie pamiętam dokładnie, ale mogło tak być, że ja podałam osobom narkotyki (…) Nie wiem, ile mąż na tym zarabiał. Mąż dużo rzeczy przede mną ukrywał. Ja mężowi dołożyłam z 50 tysięcy złotych do samochodu. Ten samochód kosztował 200 tys. zł (mercedes ML – przyp. red). Mąż wygrał te 150 tys. zł w kasynie (…) Nie wiem dlaczego mąż wysyłał do mnie niektóre osoby po narkotyki – zeznawała Iwona P.

14 lipca 2015. Fragment policyjnych podsłuchów ( z książki „Diler Gwiazd” Piotra Krysiaka).

Córka Patrycja P. Halo Cezary P. Patrycja, rzuć mi tych spłaszczonych pięć, co P.P Co mam zrobić C.P. Spłaszczonych tych pięć, takich P.P Jak ci rzucę C.P. Ja jestem pod okn…Albo znieś P.P Rzucę C.P. Dobra. Na razie.

- Prosiłam ojca, żeby tego nie robił. Mówiłam, że będą z tego same problemy. On na to nic nie mówił. Mama też pewnie obawiała się tej sytuacji, nie miała na niego wpływu, skoro on widział w tym zysk – wyjaśniała córka dilera. Obie panie usłyszały w warszawskiej prokuraturze zarzuty pomocnictwa. Obie przebywają na wolności. Cezary P. od 2,5 roku przebywa w areszcie.