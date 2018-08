Żona Giertycha wkracza do gry. Będzie pracowała w jego kancelarii

Barbara Giertych zaczyna pracę w kancelarii męża. Do tej pory zajmowała się rozwodami kościelnymi. - Bardzo dobrze nam się z Romkiem razem pracuje - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Z mężem pracujemy razem od wielu lat, lecz teraz postanowiłam oficjalnie przyłączyć się do kancelarii. W tym roku obroniłam doktorat z prawa i zakończyłam pewien wieloletni etap.

Sprawy z pierwszych stron gazet stanowią niewielki procent prowadzonych przez nas spraw. Tak naprawdę stanowią one hobby mego męża, a w pewnym zakresie spełnienie patriotycznego obowiązku. Szczególnie jeśli mówimy o obronach w procesach politycznych, które się zaczynają. W pewnych sprawach, o ile taka będzie wola naszych klientów. będę oczywiście pomagać.

W kancelarii będę się zajmowała przede wszystkim sprawami wchodzącymi w zakres mojego doktoratu, czyli prawem finansowym. Szczególnie natomiast odpowiadać będę wraz z kilkoma innymi adwokatami za obronę osób oskarżanych o popełnienie przestępstw gospodarczych. Obserwujemy ostatnio wzmożone działania prokuratury przeciwko przedsiębiorcom i stąd musimy się dostosować do tego zmienionego profilu zainteresowań urzędu prokuratorskiego. Szczególnie niepokoi nas ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Będzie ona wymagała wspólnej odpowiedzi ze strony całej adwokatury.

Sprawa ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie ma bezpośredniego przełożenia na moją decyzję o podjęciu się pracy adwokata. Jest to raczej związane z zainteresowaniami, które były przyczyną napisania pracy doktorskiej. Natomiast prawdą jest, że gdyby ta ustawa weszła w życie, to stanowiłaby ogromne zagrożenie w ogóle dla własności prywatnej w Polsce. To przykład projektu, który nigdy nie miałby szans wejść w życie, gdyby istniał prawidłowo obsadzony Trybunał Konstytucyjny.