"Zombie" na ulicach Wielkiej Brytanii. Ludzie umierają

Ksylazyna to rodzaj środka uspokajającego dla zwierząt, który Biały Dom już dawno zaklasyfikował jako "zagrożenie". Zmieszana z fentanylem tworzy silny i wyjątkowo niebezpieczny narkotyk, który zmienia ludzi w zombie, tzw. tranq. Powoduje trudne do wyleczenia, gnijące rany, co w konsekwencji prowadzi do amputacji kończyny, a długotrwałe jej zażywanie kończy się śmiercią.