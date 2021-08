Żółw upolował ptaka. To pierwsze takie nagranie [WIDEO]

- Nie mogliśmy uwierzyć w to, co widzimy. To było równocześnie przerażające i zadziwiające - mówi Justin Gerlach z University of Cambridge Peterhouse College, współautor opublikowanego na łamach czasopisma "Current Biology" artykułu naukowego, którego tematem było polowanie samicy żółwia olbrzymiego na pisklę rybitwy.