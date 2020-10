Żołnierze NATO i wojska USA wspólnie opuszczą Afganistan. Są tam Polacy

Donald Trump zadeklarował, że wojska USA opuszczą Afganistan przed Bożym Narodzeniem. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skomentował, że członkowie sojuszu "razem wchodzili do Afganistanu i kiedy nadejdzie odpowiedni czas, wspólnie go opuszczą". Dotyczy to również Polski.

Jens Stoltenberg: Żołnierze NATO, w tym polskie wojska, misję w Afganistanie skończą razem z żołnierzami USA (zdjęcie ilustracyjne) (PAP, Fot: Marcin Bielecki)