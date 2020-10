Żołnierze na wojnie z pandemią. Rząd angażuje wojsko do pomocy medykom

Jak dowiadujemy się od źródeł w administracji państwowej, chodzi przede wszystkim o wsparcie infrastruktury krytycznej niezbędnej do walki ze skutkami pandemii - m.in. budowę szpitali polowych czy wsparcie transportu sanitarnego.

- Już w tej chwili Wojska Obrony Terytorialnej wspomagają działania np. w zakresie punktów pobierania próbek do badań. Jeżeli będzie to konieczne, to również ich wsparcie będzie możliwe w innym, szerszym zakresie - potwierdza w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik rządu Piotr Mueller.