Żołnierze handlowali metamfetaminą. Kupowali od nich koledzy z jednostki i cywile

Na trop trzech żołnierzy-dilerów z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa wpadła żandarmeria wojskowa. Głównym oskarżonym jest starszy szeregowy Michał C., który przez telefon umawiał transakcje. Według wrocławskiej prokuratury od września 2014 do marca 2015 na handlu narkotykami mężczyzna zarobił ponad 6,5 tys zł.

- Przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli obszerne wyjaśnienia, ale kategorycznie zaprzeczyli by do czynów tych dochodziło na terenie jednostki wojskowej, bądź by czyny te miały związek z odbywaną przez nich służbą wojskową - powiedziała Małgorzata Klaus, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, w rozmowie z TVN24.