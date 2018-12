Zofia Romaszewska nie wie, co zrobi prezydent. "Nic mi nie powiedział"

W poniedziałek mija termin, gdy Andrzej Duda musi zdecydować, czy podpisze nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednak nawet jego doradczyni Zofia Romaszewska nie wie, jaką podejmie decyzję. - Nic mi prezydent nie powiedział - stwierdziła.

Zofia Romaszewska powiedziała w rozmowie z RMF FM, że "nie ma zielonego pojęcia", co prezydent zrobi z nowelizacją ustawy o SN. Jednak nie uważa, że sama nowelizacja jest zła. - Uważam, że jest jedyna, jaka mogła być w tej sytuacji - stwierdziła.

Zauważa również, że prezydent ma do podjęcia trudną decyzję, szczególnie w takich okolicznościach. Dlatego może zwlekać z nią do ostatniej chwili. Nowelizacja ma przywrócić sędziów powyżej 65 roku życia.

"To jest głęboko niesatysfakcjonujące"

Skutki całej reformy wymiaru sprawiedliwości doradczyni Andrzeja Dudy ocenia jako "głęboko niesatysfakcjonujące". - Musi minąć jeszcze ileś lat. Ta reforma nie miała okazji nawet przez pięć minut zafunkcjonować, ponieważ nastąpił bunt sędziów, więc jak tu można mówić o reformie, skoro to na pewno jest niezgodne z konstytucją. To znaczy: sędziowie nie mają prawa do buntu - stwierdziła.