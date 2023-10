Zobacz, gdzie będzie potężnie wiało. Alerty w 11 województwach

- Wiatr będzie w porywach we wschodniej połowie kraju i na północy do 80 km/h. Nad morzem początkowo jeszcze wiatr silny o średniej prędkości do 40 km/h, a w porywach osiągający nawet do 90 km/h - ostrzegł synoptyk. Wiatr w całym kraju będzie wiał z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów w sobotę porywy wiatru nawet do 120 km/h i w Karpatach do 90 km/h.