Znowu uderzenie w most. "To kolejna wpadka Rosjan na froncie"

Jak dodaje ekspert, atak na most mógł być przeprowadzony przy użyciu wojsk operacji specjalnych wspólnie z ukraińską partyzantką. - Jeżeli nie został całkowicie zniszczony, to większy udział mieli partyzanci, a nie specjalsi. Komandosi całkowicie zwaliliby ten most z przęseł. Ale już samo uszkodzenie świadczy po raz kolejny o tym, że rosyjskie wojsko słabo sobie radzi z ochroną swojej infrastruktury krytycznej. To kolejna gigantyczna wpadka po Moście Krymskim. Każde zniszczenie mostu na tyłach rosyjskich wojsk to absolutna porażka Rosjan odpowiedzialnych za zabezpieczenie tyłów - ocenia płk Lewandowski.