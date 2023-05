Znów pojawił się w zachodniej Polsce. "Trzeba trzymać rękę na pulsie"

74 rysie wypuszczone na wolność, 2 urodzone w hodowli i co najmniej 44 w naturalnym środowisku - to efekty projektu "Powrót rysia do północno-zachodniej Polski". - Wyszło dużo lepiej niż zakładaliśmy - nie ukrywa wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Maciej Tracz. O odtworzeniu populacji wciąż jednak nie można otwarcie mówić.