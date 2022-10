Znów niespokojnie na Bałtyku. Tajemnicze wstrząsy.

Siła wstrząsów była, jak zauważają sami naukowcy, niewielka. Przedział magnitudy to 1,3-1,8. Odpowiada to detonacji 50-100 kilogramom ładunku wybuchowego. Jak jednak podkreślają naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach, ze względu na sposób prowadzonych pomiarów, nie można wykluczyć, że wybuch był jednak silniejszy. Nie wiadomo m.in. na jakiej głębokości mogło do niego dojść.