Znów głośno o Collegium Humanum. Przyjechały Ukrainki, nie wiedziały o aferze

Funkcjonariusze CBA ujęli kobiety po ich przyjeździe do Polski. Przybyły tu, gdyż nie mogły nawiązać kontaktu z Pawłem C., byłym rektorem Collegium Humanum. Odwiedziły siedzibę uczelni, obecnie znaną jako Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, próbując nakłonić nowe władze do wydania fałszywych dokumentów.