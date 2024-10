Znęcali się nad kolegą. Bandy nastolatków zastraszają okolicę

- Zdarzało się, że nastoletnia córka prosiła, żeby odbierać ją samochodem, a najlepiej spod drzwi szkoły, mimo że wcześniej wracała do domu autobusem. Bała się zostać sama - relacjonuje Wirtualnej Polsce Anna Jakóbczyk, której córka chodzi obecnie do VI klasy. Jak podkreśla pani Anna, córka była obrażana, bo na co dzień uczęszcza do szkoły muzycznej.