"Znęcają się nad Ukraińcami". Estonia monitoruje sytuację na granicy

Zarzuty te nawiązują do sytuacji, która rozpoczęła się po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wtedy to, według informacji estońskich służb bezpieczeństwa, FSB zaczęła traktować obywateli Ukrainy, którzy próbowali podróżować przez Rosję do Unii Europejskiej lub powrócić do swojego kraju, jako potencjalnych wrogów.