Znany pestycyd może sprzyjać przewlekłej chorobie nerek

Badania przeprowadzone w Queensland to pierwsze potwierdzenie, że Malation może zwiększać ryzyko choroby nerek. Dr Osborne uważa, że to kolejny argument, za ograniczeniem użycia podobnych środków. - Odkrycia sugerują, że powinniśmy ograniczyć narażenie na pestycydy, nawet w bardzo małych dawkach, ponieważ chroniczne narażenie może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych - powiedział.