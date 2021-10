Ziemia niezdatna do mieszkania? Trzy scenariusze

Jeśli zaś ludzkość zbagatelizuje zmiany klimatyczne i nie podejmie istotnych działań, by je ograniczyć. To do 2500 roku wiele terenów stanie się nie tylko niezdatnych do uprawy roli, lecz także do życia w ogóle. Bezludna stać może się całą strefa międzyzwrotnikowa i znaczne obszary strefy umiarkowanej.