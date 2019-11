WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze rząd + 2 mateusz morawieckipis oprac. Krystian Winogrodzki 35 min. temu Znany nowy skład rządu. Trzon bez zmian, są niespodzianki W piątek ma zostać ogłoszony skład nowego rządu. Im bliżej posiedzenia Sejmu, tym więcej pojawia się przecieków. Najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy pozostaną na swoich stanowiskach. Są jednak pewne zaskoczenia. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Są przecieki ws. nowego rządu Mateusza Morawieckiego (PAP, Fot: Leszek Szymański) Bez zmian pozostanie trzon dotychczasowego rządu. Na swoim stanowiskach zostanie premier Mateusz Morawiecki oraz dwójka wicepremierów - Jarosław Gowin utrzyma resort nauki i szkolnictwa wyższego, a Piotr Gliński ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Mariusz Błaszczak nadal będzie rządzić ministerstwem obrony narodowej, a Mariusz Kamiński będzie szefem MSWiA oraz koordynatorem służb specjalnych - informuje portal wpolityce.pl. Kancelarią Premiera pokieruje Michał Dworczyk. Zmiany w rządzie Dojdzie jednak do sporych zmian, o czym jako pierwsi informowaliśmy w WP. Jedną z nich jest zastąpienie Jacka Sasina jako szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jego funkcję przejmie młody polityk PiS Łukasz Scheiber. Ministrem zostanie również szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych Łukasz Paruch. Z KPRM zniknie szef gabinetu premiera Marek Suski. Ma zostać wiceszefem Prawa i Sprawiedliwości i zastępcą Ryszarda Terleckiego. Z rządem pożegna się też Krzysztof Tchórzewski, po tym jak zniknie Ministerstwo Energii. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma ubyć kompetencji. Szefująca nim Jadwiga Emilewicz z Porozumienia ma przejąć klimat i odnawialne źródła energii. Zobacz: "Macierewicz to kolejny element układanki". Kluzik-Rostkowska ma teorię ws. wyboru marszałka seniora Są niespodzianki Jacek Czaputowicz ma pozostać ministrem spraw zagranicznych. Cały sektor ma być jednak przekierowany do Kancelarii Premiera, którym rządzić będzie Konrad Szymański. Podobnie sprawa wygląda z Ministerstwem Cyfryzacji, które ma zostać zlikwidowane. Solidarna Polska może otrzymać Ministerstwo Rodziny, jeśli zostanie wydzielony resort Pracy i Polityki Społecznej. Przy Ministerstwie Zasobów Narodowych i wydzieleniu go z resortu środowiska politycy Zbigniewa Ziobry mogą przejąć kontrolę nad Lasami Państwowymi. Jak informowaliśmy w WP ugrupowanie nie jest zainteresowane ministerstwem cyfryzacji, infrastruktury lub sportu. Są też znaki zapytania Ostatnim z resortów może pokierować odpowiedzialny za zdrowie Łukasz Szumowski lub Andrzej Adamczyk. Ten, jak podawaliśmy, jest też brany pod uwagę jeśli chodzi o infrastrukturę. Znak zapytania stoi przy resorcie finansów, którym czasowo może rządzić Jerzy Kwieciński, o ile nominacji nie zostanie któryś z młodych wilków. Źródło: wpolityce.pl Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące