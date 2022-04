Znany mecenas z zarzutami. Sprawa ciągnie się od lat

- Nie przyznaję się do żadnego z postawionych mi zarzutów - mówi "Rz" Artur Nowak. Dodaje, że owe pięć osób to jego klienci. - Każda z tych osób przyszła bądź zadzwoniła do mnie z jakimś problemem. Oczywiście reprezentowałem te osoby odpłatnie - wyjaśnia. - Uzyskiwałem informacje na temat ich spraw, w sposób całkowicie legalny, na podstawie pełnomocnictwa - dodaje.