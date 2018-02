Znamy szczegóły wizyty Morawieckiego w Berlinie. Wygłosi dwa przemówienia

Wystąpienia w Berlinie i Monachium oraz złożenie wieńca pod Pomnikiem Pomordowanych Żydów Europy - to główne punkty piątkowej wizyty premiera w Niemczech. Morawiecki nawiąże do przemówienia Lecha Kaczyńskiego i zaproponuje Unii nowy wielki projekt - "europejska DARPA".

Mateusz Morawiecki (PAP)

W piątek Mateusz Morawiecki wyruszy w najważniejszą dotychczasową podróż dyplomatyczną do stolicy Niemiec. Wirtualna Polska poznała wstępne plany tej wizyty. Według nich, Morawiecki ma udać się nie tylko do Berlina, ale również do Monachium, gdzie w weekend odbędzie się monachijska konferencja bezpieczeństwa, jedna z najważniejszych międzynarodowych imprez.

- Ścierają się dwie wizje wizyty: duża i mała. Wygra prawdopodobnie ta druga - mówi WP źródło w rządzie.

Główne punkty berlińskiej części podróży - oprócz rozmowy z kanclerz Angelą Merkel - wykład w berlińskim oddziale Fundacji Koerbera oraz złożenie wieńca pod Pomnikiem Pomordowanych Żydów Europy. Rozważane jest także jeszcze krótkie wystąpienie w Muzeum Topografii Terroru w miejscu byłej siedziby Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy i spotkania z innymi politykami.

Potem pojechać ma do Monachium. Udział Morawieckiego w konferencji nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzony (rzecznik imprezy nie potwierdza i nie zaprzecza), ale rozmówca WP twierdzi, że to już właściwie pewne. Oprócz wystąpienia polski premier zamierza spotkać się z przedstawicielami władz Bawarii. Ma to być sygnał świadczący o "powrocie do zacieśniania więzi z Bawarią". Podobną politykę prowadzi Viktor Orban, który w styczniu został ciepło przyjęty przez premiera landu, Horsta Seehofera.

Europa ojczyzn i europejska DARPA

O czym w Niemczech będzie mówił Morawiecki? Przemówienie w Fundacji Koerbera ma być "ogólnofilozoficzną mową o Europie". Premier nawiąże tam do berlińskiego przemówienia Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku. Kaczyński podkreślał wówczas znaczenie europejskiej solidarności, namawiał do rozszerzenia wspólnoty o Ukrainę i Gruzję i podkreślał wagę państw narodowych. Inną inspiracją ma być książka francuskiego filozofa Remiego Brague'a "Europa. Droga Rzymska". Według Jadwigi Staniszkis praca Brague'a to "mocny głos przeciwko federalistycznej, ujednoliconej wizji Unii Europejskiej".

Mniej wiadomo o przemówieniu w Monachium. Według jednej z koncepcji, premier zaproponuje tam Europie powstanie "europejskiej DARPY". DARPA to słynna amerykańska agencja zajmująca się rozwojem technologii wojskowych, której prace dały początek Internetowi. Według planu Morawieckiego, państwa członkowskie wspólnie łożyłyby na badania nad rozwojem technologii mających użytek zarówno wojskowy, jak i cywilny. Podobne inicjatywy już istnieją w ramach powołanej w 2013 roku Europejskiej Agencji Obronnej (EDA) oraz NATO. Jednak proponowany program ma być znacznie ambitniejszy.

Pomysł ten przedstawić miał wcześniej - za namową Morawieckiego i jego doradców - Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Angelą Merkel w Warszawie rok temu. Temat nie został jednak wówczas podjęty.