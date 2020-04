Znamy prognozę pogody na Wielkanoc! Czy spadnie deszcz?

Pogoda. Dużo słońca i bardzo ciepło do Wielkanocy

Do niedzieli czeka nas pogodne niebo i przyjemne wartości na termometrach. Na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie małe. W czwartek wzrost zachmurzenia do dużego. Może pokropić. Poza tym do końca tygodnia dominacja słonecznej, bezchmurnej pogody. Na termometrach 15°C nad samym morzem, 17°C na Mazurach, 19-20°C w centrum kraju do 21-22°C na Ziemi Lubuskiej, południu Wielkopolski oraz na Dolnym Śląsku.