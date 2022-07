Znaleziono mogiłę z czasów II wojny. Nawet Arabowie piszą o odkryciu w Polsce

Blisko 17 ton ludzkich prochów

Według danych IPN w dwóch odkrytych masowych mogiłach znaleziono blisko 17 ton ludzkich prochów. Zgodnie z szacunkami taka ilość odpowiada co najmniej 8 tysiącom ofiar. Dotychczas uważano, że w pobliskim obozie koncentracyjnym mieszczącym się w dzisiejszym Działdowie, zamordowano do 30 tysięcy więźniów. Ze względu na to, że większość dokumentacji zniszczono, nigdy nie udało się ustalić rzeczywistej liczby ofiar, a obecne odkrycie pokazuje, że szacunki mogą być dużo wyższe. Do tej pory udało się zidentyfikować imiona i nazwiska około trzech tysięcy z zamordowanych.