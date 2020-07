Znalazły się pakiety wyborcze Sasina

Do pakietów Sasina dotarł dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski. Miejscem ich składowania jest jeden z magazynów Poczty Polskiej Łodzi przy ul. św. Teresy.

Pakiety Sasina znikają z magazynu

Dziennikarz twierdzi, że do magazynu dostał się przez dziurę w płocie, przebrany w roboczy kombinezon. Niezatrzymywany wszedł do środka, gdzie na kilkudziesięciu paletach składowane były kartony z pakietami wyborczymi, o czym świadczyły napisy na poszczególnych paczkach.

Według Czuchnowskiego, podczas jego pobytu na terenie magazynu trwał właśnie proces załadunku palet z pakietami do tirów, mających wywieźć je w nieznanym kierunku.

Pakiety Sasiny łatwe do skopiowania

Dziennikarzowi, jak twierdzi, udało się wynieść z magazynu jeden z kartonów i na własne oczy zobaczyć jeden z zamówionych przez Jacka Sasina pakietów. Okazuje się, że są to zwykłe kartki, których jedynym zabezpieczeniem jest pionowy biało czerwony pasek. Na kartach brak również pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, co czyni je niezwykle łatwymi do skopiowania.