Zmieniła dom pod Krakowem w stację kosmiczną. Testuje tam ludzi

Podczas symulacji misji kosmicznych tworzymy ludziom iluzję czasu. Odcinamy ich od światła słonecznego i informacji, która jest godzina, a następnie budzimy o różnych porach dnia i nocy, wydłużamy lub skracamy pojęcie sekundy i w ten sposób badamy różne aspekty poczucia czasu. Wkładamy ich do takiego laboratorium czasu. To istotne nie tylko podczas misji w kosmosie, ale także dla przyszłości ludzkości na Ziemi. Jeśli zaczniemy żyć w ekstremalnych środowiskach bez dostępu do światła słonecznego – czy to na dnie oceanów, czy to w kopalniach, nie wiemy przecież, co nas czeka – to takie badania mogą zaradzić potencjalnym zagrożeniom.