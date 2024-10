Zmiany widać gołym okiem. Mamy dane KGP. Już widać skalę "buntu"

We wpisach na Facebooku Łukasik wezwał kolegów, aby jak najczęściej stosowali pouczenie zamiast mandatów. Takie działanie ma nie tylko zmniejszyć wpływy do budżetu państwa, ale też pokazać niezgodę funkcjonariuszy na "zarządzenie statystykami" przez naczelników i komendantów. "Już nikt nie pyta, czy my jeszcze zapobiegamy przestępczości. Teraz już tylko zarządza się statystykami, aby rubryki o liczbie wystawionych mandatów i liczbie podjętych interwencji świeciły się na zielono jako zgodne z normami" - tłumaczyli w rozmowie z WP protestujący.