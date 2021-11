Zmiany w PE? Kosma Złotowski kandydatem PiS

Po serii wzlotów i upadków, kiedy w międzyczasie udało mu się zostać senatorem z ramienia PiS, na polityczne salony na dobre wrócił w 2011 roku. Wtedy to po raz drugi wygrał wybory do Sejmu, a w 2014 roku po raz pierwszy wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego. Reelekcję uzyskał w 2019 roku.