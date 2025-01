Zmiany na mapie Polski. Od stycznia nowe miasta i gminy

Nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z tych zmian. Obawy budzi możliwy wzrost podatków od nieruchomości , co może wpłynąć na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Pojawiają się też wątpliwości, czy nowe statusy przyniosą realne inwestycje i większe zaangażowanie władz centralnych.

Dwie nowe gminy to Grabówka i Szczawa. Grabówka, po latach starań, została wyodrębniona z Supraśla. W 2024 r. rząd powrócił do koncepcji jej samodzielności. Szczawa, wydzielona z gminy Kamienica, znana jest z bogactwa wód mineralnych. KPRM podkreśla, że może to zaowocować uzyskaniem statusu uzdrowiska.