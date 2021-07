Zmiana władzy w PO? Schetyna: nie wierzę w scenariusz wojny

Były przewodniczący PO dodał, że "nie wierzy w scenariusz wewnętrznej wojny" po ewentualnym powrocie Tuska do polskiej polityki. - Wierzę w mądrość PO. To bardzo odpowiedzialny moment (...). Status dopuszcza pewne rozwiązanie (związane z rezygnacją obecnego przewodniczącego - red.), to prawdopodobny scenariusz (...). Na pewno trzeba zrezygnować z personalnych ambicji, aby razem budować porozumienie - dodał poseł.