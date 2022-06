Zmiana we flagowym programie PiS?

Jaki plany ma PiS?

Zapytany, czy padnie obietnica podwyżki świadczenia 500 plus do 700 złotych, Mueller odparł, że nic mu nie wiadomo na temat takiej propozycji. Dopytywany, czy będą takie plany, powiedział: "Czy będą takiej plany? Tego nie wykluczam, bo mamy różne analizy różnych programów, obniżki podatków czy modyfikacji programów społecznych, ale one zawsze są równoległe do tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza czy ekonomiczna".